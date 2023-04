Rosalía live in Italia: biglietti, date e prezzi per Milano

Rosalía , star super acclamata e amata dal pubblico, performer da miliardi di streaming e artista vincitrice di un Grammy Award e 11 Latin Grammy Award, sarà sul palco degli I Days di Milano il 23 giugno 2023. L'ultimo disco, "Motomami" , specchio delle due energie che animano la cantante, una più frizzante e sperimentale, l'altra più personale e vulnerabile, si è guadagnato la certificazione d'oro in Italia, paese che dimostra di apprezzarla sempre più dato il suo ulitmo sold out al Forum Assago di Milano. Anima pop dalle radici latine , Rosalìa è pronta a far ballare il pubblico italiano durante il festival più famoso degli ultimi anni. Non perderti l'evento live e acquista i biglietti online.

Biglietti per Rosalía

Data : 23 giugno 2023

: 23 giugno 2023 Orario : 18:00

: 18:00 Indirizzo : Ippodromo SNAI - San Siro - Milano

: Ippodromo SNAI - San Siro - Milano Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzo dei biglietti

General Admission INTERO: €60,95

INTERO: €60,95 Rosalia-I-Days2023-VIP PACK 1 -SUPER PIT VIP PACKAGE: €350,33

-SUPER PIT VIP PACKAGE: €350,33 Rosalia-I-Days2023-VIP PACK 2-EARLY ENTRANCE VIP PACKAGE: €191,3

Il pop sofisticato e innovativo di Rosalía

Il sound di Rosalía è inconfondibile, e questo è un must per un artista che si muove in un panorama musicale così variegato e pieno di artisti. Marchio di fabbrica: voce densa e soave su ritmiche che mescolano il flamenco alle sonorità urban. Con lei la musica spagnola raggiunge un altro livello e i suoi album lo dimostrano: "Los ángeles", "El mal querer" e "Motomami" sono dei veri capolavori. Flamenco, bachata, reggaeton e ritmi cubani si mescolano al pop, dimostrando come sia possibile creare un mix perfetto tra internazionale e locale. “Despechà”, “La Fama”, “Saoko” e “Chicken Teriyaki” sono diventate delle vere e proprie hit irresistibili, parte di un viaggio musicale seducente e polimorfo molto più grande. Rosalia, emblema e icona orgogliosamente innovativa e femminile, ha collezionato collaborazioni d'oro con artisti internazionali del calibro di The Weekend, James Blake, Billie Eilish, Travis Scott, Bad Bunny, e Pharrell Williams. Mondo trap, R&B e underground non hanno potuto fare a meno di fondersi con le sue sonorità multicolor. L'effetto Rosalìa colpisce proprio tutti, per cui non perdere l'occasione di vederla live in questa magica estate in musica 2023.