Biglietti per POWFU: l'hip-hop lo-fi arriva a Milano

Arriva per la prima volta in Italia Powfu, il giovane rapper canadese che negli utlimi anni ha rapidamente conquistato la scena del panorama musicale dell'hip-hop lo-fi. Tutto è iniziato nel 2017, quando Isaiah Faber, il vero nome di Powfu, inizia a pubblicare autonomamente le canzoni del suo repertorio su SoundCloud, piattaforma svedese di music sharing che consente agli artisti emergenti di diffondere i loro pezzi senza l'intermediazione di una casa discografica. Dal web ai palchi più famosi del mondo: la scalata dell'artista verso il successo è stata davvero repentina, tanto da arrivare fino in Italia. Il 26 settembre sarà al Briko di Milano per un appuntamento imperdibile, per cui scopri come acquistare i biglietti online.