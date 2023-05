Capo Plaza al Rock in Roma: biglietti e prezzi

Capo Plaza, giovane trapper dal carettere ruvido e underground, ha ormai preso il largo: dal blocco di Salerno è partito per portare la sua musica a Milano, capitale del rap, e, poi, in tutta Italia, in un viaggio difficile ma fatto di sogni e aspirazioni. Portavoce di un genere davvero particolare, la trap, caratterizzato da sonorità dure e dalla saggezza della strada, Capo Plaza ha conquistato i palchi di tutta Italia con la sua scrittura e il suo stile inconfondibile; infatti, il 5 luglio 2023 sarà al Rock in Roma, il festival internazionale più famoso della capitale, per cui non perdere il live e scopri come acquistare i biglietti online.