Sarzana, Francesca Michielin: biglietti per "L'Estate dei Cani Sciolti"

Francesca Michielin , originaria di Bassano del Grappa, classe 1995, è una delle penne e delle voci più interessanti della musica italiana di nuova generazione. Glam, fresca, anticonvenzionale, ribelle, ed estremamente capace. Francesca le ha fatte proprio tutte: da X Factor a Sanremo, dalla laurea in conservatorio alla conduzione televisiva, dall'Eurovision Song Contest alla direzione d'orchestra. Insomma, un uragano instancabile di energia. Il suo prossimo summer tour, "L'estate dei Cani Sciolti" , dal disco "Cani Sciolti", è pronto a partire : la prima tappa è a Sarzana il 12 luglio. Non perdere il primo concerto nella bellissima città ligure, per cui scopri come acquisatre i biglietti.

Data: 12 luglio 2023

Orario: 21:30

Indirizzo: Firmafede Fortezza - Sarzana

Come acquistare i biglietti online: Corriere dello Sport Vivaticket

Poltronissima: INTERO€43,07

II° Settore: INTERO €36,92

"Cani Sciolti", la libertà di rompere gli schemi

Cani sciolti esce il 24 Febbraio 2023. L'ultimo album della Michielin è un lavoro puro, privo di featuring e collaborazioni, fatto di testi senza filtri ed estremamente personali. La cantautrice produce, scrive, arrangia, suona e canta, vievendo pienamente il senso di una libera espressione artistica. Coraggiosa, svincolata e "sciolta". Francesca mette in musica un vero e proprio manifesto personale di ribellione, andando dritta al punto. Dà prova al pubblico di una grande maturità artistica, creando un'opera dalla chiara direzione poetica: quella della necessità di vivere rompendo gli schemi nei quali, ormai, sempre più ci si trova incasellati. Tanti i messaggi valorosi nella scrittura, ogni brano è un monito a non scollarsi da sé stessi, a vivere "senza paracadute" e a sognare senza briglie un futuro lontano e migliore. Non a caso, Francesca è una delle cantautrici della nuova generazione ad essere maggiormente vicina e aderente alle idee del pubblico e dei giovani di oggi. Ogni sua opera è stata un successo e continua a non passare mai di moda: "Distratto"; "L'Amore esiste"; "Magnifico" e "Chiamami per nome", con Fedez; "Io non abito al mare", scritta con Calcutta; "Fotografie" con Carl Brave e Fabri Fibra; "Nessun grado di separazione"; "Vulcano", con Durdust.

Insomma, un'artista straordinaria che ha collezionato collaborazioni con le voci e i produttori più forti della musica italiana, diventatando una cantautrice polistrumentista estremamente interessante e capace di distinguersi dal resto del panorama musicale attuale.