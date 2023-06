Tedua, La Divina Commedia Tour: biglietti, prezzi, città e date

È incredibile il successo che il tour ha registrato ancor prima dell'uscita del disco "La Divina Commedia". La polverizzazione dei biglietti a poche ore dall'apertura delle vendite testimoniano non solo un grande traguardo per Tedua, ma anche un'attesa fremente da parte del pubbico, pronto ad ascoltare le nuove barre sui palchi dei palazzetti italiani. Ad oggi, queste sono le date disponibili per "La Divina Commedia Tour": il 28 ottobre a Jesolo (Palalnvent); il 4 novembre a Firenze (Nelson Mandela Forum); l'8 dicembre a Casalecchio di Reno (Unipol Arena); il 10 dicembre a Napoli (PalaPartenope); il 12 dicembre a Torino (Pala Alpitour). Scopri come acquistare i biglietti.