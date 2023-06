Young The Giant, European Tour 2023: biglietti per Milano

Dopo l'uscita del loro quinto album nel 2022, "American Bollywood", gli Young The Giant hanno pubblicato lo scorso 2 giugno l'EP "Both Sides": un progetto raffinato contenente le versioni acustiche di "Dancing In The Rain", "The Walk Home" e "Reflections" e una cover del bellissimo pezzo "Both Sides Now" di Joni Mitchell. Non perdere la possibilità di ascoltare gli ultimi progetti musicali della band, e non solo, che il 17 ottobre sarà al Fabrique di Milano per l'unico live italiano del Tour 2023. Scopri di più sull'acquisto dei biglietti.

Milano, biglietti per Young The Giant

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 17 ottobre 2023

: 17 ottobre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Sala Concerto Fabrique - MILANO (MI)

: Sala Concerto Fabrique - MILANO (MI) Biglietti online: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo dei biglietti

INTERO : €30,48

: €30,48 VIP PACKAGE: €115,15

Young The Giant: dal debutto al successo

Gli Young The Giant si formano nel 2004 a Irvine, in California: Sameer Gadhia alla voce, Jacob Tilley e Eric Cannata alla chitarra, Payam Doostzadeh al basso e Francois Comtois alla batteria. L'album debutto a livello internazionale è stato proprio "Young The Giant", pubblicato nel 2010, un progetto indie rock che mescola influenze di alternative rock, pop e indie pop. Prodotto da Joe Chiccarelli, noto per il suo lavoro con artisti come The White Stripes e The Strokes, il disco include i singoli di successo "My Body" e "Cough Syrup".

Il loro quinto progetto musicale, invece, "American Bollywood", si presenta come un lavoro intimo e raffinato: si tratta di una saga multi-generazionale dell'americano immigrato in America, che rispecchia e riflette profondamente il vissuto personale del front man. Una vera e propria trama familiare messa in musica, nonchè il progetto più artistico e ambizioso della band, in cui si racconta la costruzione del senso di appartenenza. Tra i pezzi più iconici che si potranno ascoltare il 17 ottobre al Fabrique di Milano ci sono: "Tomorrow", "Same Folk", "Insomnia", "My Way" e "The Walk Home"