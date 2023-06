Ellie Goulding, Tour 2023: biglietti e prezzi per Milano 

L'artista britannica Ellie Goulding, conosciuta da tutti per la memorabile hit "Love Me Like You Do", è pronta per far partire il suo tour "Higher Than Heaven", che il 2 novembre 2023 farà tappa al Fabrique di Milano. Con ben 8 miliardi di stream su Spotify, Ellie ha scalato la vetta del successo grazie alla produzione e alla realizzazione di una hit dopo l'altra; infatti, lo scorso 24 marzo la cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo "By the End of the Night", che ha anticipato l'uscita del quinto album "Higher Than Heaven". Non perdere l'occasione di ascoltare live il nuovo disco e leggi tutte le informazioni su come acquistare i biglietti.