Lany, World Tour UK & Europe 2023: biglietti per Milano 

La scena musicale mondiale si prepara ad accogliere con entusiasmo “ I Really Really Hope So” World Tour 2023 della celebre band alternative rock, LANY ! La data italiana , unica e imperdibile, è fissata per martedì 7 novembre 2023 , presso l'Alcatraz di Milano . Di seguito tutte le informazioni sullo svolgimento del tour e sulla disponibilità dei biglietti per Milano .

Quando parte il Tour?

Il tour partirà il 29 ottobre da Oslo, Norvegia, al Rockefeller Music Hall, dando, così, il via a un vero e proprio viaggio musicale attraverso l'Europa e il Regno Unito, per concludersi all'Eventim Apollo di Londra.

Le emozioni non finiscono qui, perchè il 10 agosto la band sarà impegnata per il suo "First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour", un magnifico itinerario musicale, fatto di destinazioni incredibili come il Bangkok Sonic Bang Festival, l'Osaka Summer Sonic Festival e il Tokyo Summer Sonic Festival.

Scopri come acquistare i biglietti per l'unica data italiana.

Milano, biglietti per LANY

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 7 novembre 2023

: 7 novembre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Alcatraz - Milano

: Alcatraz - Milano Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo dei biglietti

INTERO: €32,91

Milano, Vip Package Upgrade

Data : 7 novembre 2023

: 7 novembre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Alcatraz - Milano

: Alcatraz - Milano Acquistare il pacchetto: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo del Vip Package Upgrade

UPGRADE VIP PACKAGE: €159,00

Il Vip Package UPGRADE comprende:

Performance di “ Stripped” privata

Ingresso Anticipato

Pacchetto merchandising autografato

Foto di gruppo

Domande e risposte con la band

Vai ora su Vivaticket!

LANY, la band alternative rock

La band alternative rock, originaria di Los Angeles, è stata formata nel 2014 ed è composta da tre membri principali: Paul Jason Klein (voce principale, tastiere e chitarra), Jake Clifford Goss (batteria e percussioni) e Les Priest (tastiere, sintetizzatori e basso). Il nome del gruppo è un acronimo che sta per "Los Angeles New York". La loro musica è caratterizzata da un mix di generi, tra cui alternative rock, pop rock e synth-pop. Fin dalla loro formazione, i LANY hanno guadagnato una crescente popolarità grazie alla loro musica, un mix di alternative rock, pop rock e synth-pop, e alle performance coinvolgenti.

La band ha raggiunto il successo con brani come "ILYSB" (I Love You So Bad), "Malibu Nights", "Super Far" e "Mean It" (quest'ultimo in collaborazione con l'artista Lauv). I LANY hanno dimostrato di avere un forte seguito internazionale, suonando in molti festival e in tour in tutto il mondo.