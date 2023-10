The 1975, ultimi biglietti per Milano: Live Tour 2024 

La band britannica The 1975 , capitanata da Matt Healy , fa ritorno in Italia il 19 marzo 2024 presso il Mediolanum Forum di Milano , con il tour "Still... At Their Very Best". Questo show è stato concepito per celebrare l'uscita del quinto album in studio della band di Manchester, intitolato " Being Funny In A Foreign Language ". Si tratta di un epico viaggio musicale che giungerà alla sua conclusione il 22 marzo 2024 a Colonia, in Germania. Finora, il tour ha già lasciato il segno registrando sold-out leggendari in luoghi iconici come l'Hollywood Bowl di Los Angeles e il Madison Square Garden di New York.

Data : 19/03/2024

: 19/03/2024 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Mediolanum Forum ASSAGO (MI)

PRIMO SETTORE : INTERO € 60,95

: INTERO € 60,95 SECONDO SETTORE: INTERO € 48,76

I The 1975 sono una band britannica di musica pop e rock formata nel 2002 a Wilmslow, nel Cheshire, Inghilterra. La band è composta da quattro membri principali: Matthew Healy (voce e chitarra), Adam Hann (chitarra), Ross MacDonald (basso) e George Daniel (batteria, tastiere). Il loro stile musicale varia dal pop al rock, incorporando anche elementi di elettronica e synth-pop. La band ha guadagnato fama internazionale nel 2013 con l'uscita del loro album di debutto omonimo, "The 1975", che ha ottenuto un grande successo sia commerciale che critico. Nel corso degli anni, hanno pubblicato diversi album acclamati dalla critica, inclusi "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It" nel 2016 e "A Brief Inquiry Into Online Relationships" nel 2018. I testi delle loro canzoni spesso esplorano tematiche sociali, politiche e culturali, rendendo la loro musica particolarmente riconoscibile e apprezzata dai fan. Oltre alla loro musica, la band è nota anche per il loro impegno in questioni sociali e politiche, facendo della loro presenza pubblica un mix di musica ed attivismo.

Estetica distintiva e approccio sonoro unico. I The 1975 si sono affermati negli ultimi anni come la band di riferimento della loro generazione, capace di stravolgere le regole in maniera creativa e rivoluzionaria. Il loro rock coinvolgente e audace ha letteralmente catturato il cuore dei fan, poiché capace di mettere in musica parole che esplorano tematiche profonde: dal cambiamento climatico alle dinamiche relazionali, dal nichilismo al cybersex. Il loro contributo riflessivo alla musica non ha prezzo. "Being Funny In A Foreign Language" rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nella carriera della band rock britannica, che si scrolla di dosso l'etichetta della "teen band", guadagnandosi forte credibilità. Il frontman Matt lo definisce una "collezione di polaroid", un disco indie-pop che celebra le sfumature dell'amore, all'interno del quale le tracce più riuscite sono: "Happiness" e "Oh Caroline", che catturano l'essenza degli anni '10, allegri e malinconici allo stesso tempo.

