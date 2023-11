Jason Derulo, Milano: ultimi biglietti e prezzi per il Nu King Tour 

Milano, biglietti Jason Derulo

Ecco tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 27 marzo 2024

: 27 marzo 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Mediolanum Forum - ASSAGO (MI)

: Mediolanum Forum - ASSAGO (MI) Acquistare i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Jason Derulo, prezzo dei biglietti per Milano

PARTERRE IN PIEDI a partire da 48,76 €

PRIMO SETTORE NUMERATO a partire da 60,95 €

SECONDO SETTORE NUMERATO a partire da 48,76 €

TERZO SETTORE NON NUMERATO a partire da 42,67 €

JASON DERULO - DIAMOND VIP PARTERRE a partire da 212,00 €

JASON DERULO - GOLD VIP PARTERRE a partire da 159,00 €

Derulo in vetta alle classifiche del panorama pop internazionale

Derulo, noto per la sua visione artistica innovativa e la capacità di attraversare e reinventare i generi musicali, si è guadagnato, ormai, un posto di rilievo nel panorama pop internazionale. La sua carriera è stata segnata da successi straordinari fin dal debutto con "Whatcha Say", un singolo che ha ottenuto cinque dischi di platino dalla RIAA. Con un patrimonio netto che supera i 100 milioni di dollari, Derulo ha venduto oltre 250 milioni di singoli globalmente, collezionando 15 dischi di platino con hit come "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me" e molti altri. Dal suo esordio nel 2009, ha accumulato più di 18,2 miliardi di streaming in tutto il mondo e ha costruito un'imponente base di fan sui social media, con oltre 117 milioni di follower. Mentre lavora al suo quinto album, il primo sotto l'etichetta Atlantic Records, Derulo continua a produrre successi. Tra questi, spiccano "Acapulco", "Take You Dancing" e "Savage Love (Laxed - Siren Beat)", quest'ultimo una collaborazione con Jawsh 685 che ha raggiunto il vertice delle classifiche in 16 Paesi e la prima posizione nella "Hot 100" di Billboard. La sua versatilità e il suo talento lo rendono un artista completo e un vero fenomeno nel mondo dello spettacolo.

