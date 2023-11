Biglietti Subsonica, Tour 2024: tutte le date e le città del concerto 

Il 18 ottobre 2023, i Subsonica hanno annunciato il loro "SUBSONICA 2024 TOUR" che li vedrà esibirsi nei più importanti palazzetti d'Italia. Questa serie di concerti, organizzata da Live Nation, prevede tappe in sette città italiane nel mese di aprile 2024. Il tour inizierà il 3 aprile a Mantova, seguito da Milano il 4 aprile, Conegliano (TV) il 6 aprile, Roma l'8 aprile, Bologna il 10 aprile, Firenze l'11 aprile e concluderà a Torino il 13 aprile. Non perderti il live e scopri come acquistare i biglietti.