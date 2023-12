Milano, biglietti concerto Only The Poets: info prezzi e data del tour 

Milano, biglietti concerto Only The Poets

Ecco tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, prezzo e disponibilità dei biglietti.

Indirizzo : Santeria Toscana 31 - MILANO (MI)

: Santeria Toscana 31 - MILANO (MI) Data : 15 febbraio 2024

: 15 febbraio 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Acquista i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo dei biglietti Only The Poets

Posto Unico INTERO € 24,38

Only The Poets, il Britpop degli anni '90

La band Only The Poets, originaria di Reading in Inghilterra, si è formata nel 2017. I suoi componenti sono Tommy Longhurst, Andrew "Andy/Roo" Burge, Clem Cherry e Marcus Yates. Si sono distinti per il loro carisma e la passione nella musica, con Tommy alla voce principale e alla chitarra, Andy al basso e alla voce secondaria, Clem alla chitarra e voce, e Marcus alla batteria e voce.Il loro debutto musicale avvenne con il lancio del singolo "Ceasefire" il 20 febbraio 2017, seguito da altri brani di successo come "Emotional", "Dead Young" e "Stolen Bikes". Il loro primo concerto dal vivo si tenne nel 2018, anno in cui hanno anche supportato la band Coasts. Nel 2021, hanno introdotto il loro primo EP "Speak Out", che ha posto l'accento sulla sensibilizzazione riguardo la salute mentale. Nel 2022, hanno avuto l'opportunità di accompagnare il cantautore Louis Tomlinson nel segmento britannico ed europeo del suo tour mondiale, prima di avviare il proprio tour da headliner. Hanno anche pubblicato un secondo EP intitolato "Our Time". Proseguendo nel 2023, hanno aperto i concerti per Lewis Capaldi e Bastille e si sono esibiti in festival di rilievo come il Lollapalooza Paris e il Reading Festival. Dal punto di vista stilistico, Only The Poets trae ispirazione dal Britpop degli anni '90, con influenze di band iconiche come Blur, Oasis e The Cure. La loro musica è stata paragonata a quella di artisti come Villagers, The Script, The 1975, Bruce Springsteen e Sam Fender.