Milano, Doja Cat live I- DAYS 2024: biglietti, prezzi e date

Scopri come acquistare i biglietti e non perdere il festival più famoso del panorama musicale!

Milano, biglietti Doja Cat

Ecco tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, disponibilità e prezzo dei biglietti.

Data : 27/06/2024

: 27/06/2024 Orario : 17:00

: 17:00 Indirizzo : Ippodromo SNAI - San Siro MILANO (MI)

: Ippodromo SNAI - San Siro MILANO (MI) Acquista i biglietti: Corriere dello Sport Vivaticket

Milano, prezzo dei biglietti Doja Cat

Posto Unico: INTERO € 73,14

PIT: INTERO € 109,71

VIP PACK 1 - SUPER PIT: VIP PACKAGE € 374,71

VIP PACK 2 - EARLY ENTRANCE: VIP PACKAGE € 247,51

Doja Cat, star internazionale eccentrica e carismatica

Doja Cat, il cui vero nome è Amala Ratna Zandile Dlamin, è una cantante, rapper e produttrice discografica americana. È nata il 21 ottobre 1995 a Los Angeles, in California, ed è diventata una delle artiste più riconoscibili e influenti nel panorama musicale contemporaneo. Doja Cat ha guadagnato notorietà per la sua versatilità musicale, che spazia dal rap all'R&B, al pop e all'hip-hop. La sua carriera musicale ha iniziato a decollare con il singolo "Mooo!" pubblicato nel 2018, che ha attirato l'attenzione online grazie al suo stile unico e al video musicale eccentrico. Successivamente, ha consolidato il suo successo con brani come "Say So" e "Juicy", che hanno raggiunto le classifiche internazionali e le hanno fatto ottenere una vasta base di fan. Doja Cat ha pubblicato diversi album e progetti musicali nel corso della sua carriera, tra cui "Amala" nel 2018, "Hot Pink" nel 2019 e "Planet Her" nel 2021. Il suo album "Planet Her" ha ricevuto ampi elogi dalla critica ed è stato un grande successo commerciale, contribuendo a solidificare la sua posizione nella scena musicale. Oltre alla sua musica, Doja Cat è nota per il suo stile eccentrico e per la sua presenza carismatica sul palco. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Grammy Award, e è considerata una delle artiste più influenti della sua generazione.