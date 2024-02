The Smile, la band di Thom Yorke live a Roma: biglietti, prezzi e date 

The Smile , la band formata da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner , ha annunciato l'aggiunta di una nuova data a Roma! Per cui arrivano a quota due i live nella capitale: il 23 e il 24 giugno , presso la Cavea Auditorium del Parco della Musica Ennio Morricone , in occasione del Roma Summer Fest. Questo evento vedrà anche la partecipazione di James Holden come ospite speciale. Acquista ora i biglietti!

Roma, Biglietti The Smile prima data

Data : domenica 23 giugno 2024

: domenica 23 giugno 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo: Auditorium Parco della Musica - Parterre in piedi - ROMA (RM)

Prezzo biglietti The Smile

TRIBUNA LATERALE A partire da 54,60 €

INTERO 54,60 €

Roma, Biglietti The Smile seconda data

Data : lunedì 24 giugno 2024

: lunedì 24 giugno 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo: Auditorium Parco della Musica - Parterre in piedi - ROMA (RM)

Prezzo biglietti The Smile

Parterre in piedi: INTERO € 48,53

Tribuna centrale: INTERO € 72,80

Tribuna mediana: INTERO € 66,73

Tribuna laterale: INTERO € 54,60

The Smile, l'ultimo album tra Oxford e gli Abbey Road Studios

La band ha recentemente lanciato "Friend of a Friend", il terzo singolo che segue "Bending Hectic" e "Wall of Eyes", brani che anticipano l'uscita del loro nuovo album "Wall Of Eyes". Il processo di registrazione si è svolto tra Oxford e gli Abbey Road Studios, con la produzione e il mixaggio affidati a Sam Petts-Davies, già collaboratore del gruppo, mentre gli arrangiamenti per archi sono stati realizzati dalla London Contemporary Orchestra. "Wall Of Eyes" rappresenta la continuazione del successo del loro album di debutto del 2022, "A Light For Attracting Attention", che ha ottenuto ottime recensioni da parte di importanti pubblicazioni.