L'associazione cronometristi romani compie 90 anni!

ROMA - Novant’anni passati vicino ad un cronometro. L’Associazione Cronometristi Roma celebra un compleanno significativo: 90 anni dalla sua nascita. Quasi un secolo operando al servizio dello sport italiano, di quelle discipline dove il tempo è l'essenziale termine di paragone ai fini dei risultati come atletica, nuoto, ciclismo, motociclismo, automobilismo, sci, canoa, canottaggio e molti altri. «Serviamo venti federazioni – dice il Presidente dell'Associazione romana Giovanni Sena – e copriamo con i nostri 174 cronometristi oltre 1500 manifestazioni sportive all’anno, comprese quelle all'estero. Siamo consapevoli e allo stesso tempo orgogliosi dell’importanza che il nostro ruolo riveste nell’ambito delle più importanti discipline sportive nazionali. La nostra è una delle più grandi associazioni della Federazione Italiana Cronometristi e siamo onorati di far parte della grande famiglia del CONI. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri associati che ogni giorno si prodigano con passione e professionalità sui vari campi di gara». In questo lunghissimo arco di tempo i cronometristi romani sono stati testimoni di alcuni tra i più prestigiosi eventi sportivi: «Il nostro fiore all'occhiello rimane il cronometraggio rilevato ai Giochi Olimpici di Roma del 1960 con l'ausilio del lavoro dei colleghi arrivati da ogni parte d'Italia. Ma non dimenticherei altre perle come il Giro d'Italia, i Mondiali di Equitazione al Vivaro e Piazza di Siena a Villa Borghese, il Golden Gala all'Olimpico, gli Europei ed il Sette Colli di nuoto al Foro Italico, il Rally di Roma e molte altre». Sena è diventato cronometrista nel 1977 ed in pratica ha ricoperto tutti gli incarichi dirigenziali all'interno dell'Associazione prima di diventarne il numero uno. La naturale evoluzione dei sistemi di cronometraggio è stata straordinaria negli anni: «Si, guardare oggi le apparecchiature con le quali si andava sui campi di gara in quei tempi fa sinceramente sorridere». Nel Lazio oltre Roma anche Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone hanno la loro associazioni cronometristi. Venerdì sera prossimo, 13 ottobre, per festeggiare degnamente l'anniversario saranno ripercorse le tappe principali dei 90 anni della storia dei cronometristi italiani nel corso di una straordinaria cerimonia che si terrà presso le Scuderie San Giorgio in località le Rughe. Tra i numerosi invitati oltre al il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente del CONI Regionale Riccardo Viola, il Presidente dell'Associazione Italiana Cronometristi Antonio Rondinone e il Delegato Regionale Giuseppe Coccari.