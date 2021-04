Sona, altro colpo: dopo Maicon tesserato anche Enrico Ruggeri

SONA (VERONA) - Enrico Ruggeri è un nuovo giocatore del Sona . Il club veneto, che milita nel girone B della serie D, ha tesserato il popolare cantante e conduttore televisivo, già presidente e calciatore della Nazionale Cantanti . Ruggeri, come si legge nel comunicato del club, indosserà la maglia rossoblù. "Il Sona Calcio comunica che è stato tesserato - nelle ultime ore della campagna trasferimenti - per la corrente stagione agonistica, il giocatore Enrico “Rouge” Ruggeri, presidente e calciatore della Nazionale Cantanti oltrechè cantante di livello internazionale". Il diretto interessato ha commentato la notizia su Twitter: "La costanza paga...(rimango a disposizione del mister)".

Ruggeri e il sogno realizzato di giocare con Maicon

Ruggeri, che compirà sessantaquattro anni il prossimo 5 giugno coronerà il sogno di giocare, qualche minuto e solo a salvezza raggiunta, con il suo idolo Maicon, protagonista del “Triplete” con Josè Mourinho in panchina, già tesserato dal Sona. "L’atleta sarà molto presto a disposizione di mister Damini - continua il club - per gli allenamenti settimanali.Potrà giocare in Serie D? Questo è il sogno di Enrico Ruggeri ma come sempre deciderà il Mister (e in questi casi anche il Presidente).