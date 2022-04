Coppa Italia Dilettanti: Salsomaggiore-Barletta a Rieti

ROMA - Sarà Rieti la sede della finale dell'edizione numero 54 della Coppa Italia Dilettanti. Salsomaggiore e Barletta, squadre del campionato Eccellenza, i si affronteranno allo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno" sabato 14 maggio alle 15.30. Diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, canale ufficiale LND. La vincente conquista anche il pass per il campionato di Serie D.

IL PERCORSO - Il Barletta arriva all'epilogo della competizione con un ruolino fatto di quattro vittorie e due sconfitte in sei incontri disputati. Undici le reti messe a segno dai biancorossi, subite 5. Percorso analogo per il Salsomaggiore e stesso numero di gol incassati (5), nove reti invece realizzate. Nessuna delle due finaliste ha vinto in precedenza la Coppa Italia Dilettanti. Nelle ultime otto edizioni (sarebbero state dieci senza il Covid) per 5 volte sono arrivate in finale dei club pugliesi. In tre occasioni di queste hanno poi conquistato la coccarda tricolore: Casarano (2018-19), Virtus Francavilla (2014-15) e Bisceglie (2011-12 allo Stadio Flaminio di Roma).