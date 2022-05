Coppa Italia Dilettanti: Salsomaggiore-Barletta domani a Rieti

ROMA - Tutto pronto per Salsomaggiore-Barletta, la finalissima che assegnerà la Coppa Italia Dilettanti per la stagione 2021-2022. Calcio d'inizio fissato domani alle ore 15.30 allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti. A dirigere l'incontro sarà Adam Collier della sezione di Gallarate, guardalinee Giovanni Boato di Padova e Luca Granata di Viterbo, quarto uomo Riccardo Ghinelli di Roma 2. In caso di parità al termine dei novanta minuti, sono previsti i tempi supplementari e gli eventuali tiri di rigore. La gara sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Eleven Sports, all'interno del canale ufficiale LND, disponibile all'indirizzo https://bit.ly/3LQuX5F (anche su app e smart tv).