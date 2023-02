Una squadra pugliese dedica a Vialli la sede sociale: l'iniziativa

Heraclea, la dedica per Vialli

La società pugliese ha spiegato la scelta tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “Prima sede di calcio intitolata a Vialli . L’Heraclea, sogna sulle orme dello storico attaccante della nazionale. Sembra ieri quando Gianluca Vialli incantava il mondo intero con la sua tenacia. Un inno alla vita costante, che stimolava un po’ tutti noi a riflettere su come viviamo realmente la quotidianità. Inutile negarlo, la sua testimonianza di vita resterà incisa per l’eternità, come se il tempo non si fosse mai fermato. Lo scorso 6 gennaio, il mondo intero si è fermato a celebrare il campione, commovendo addetti ai lavori e non solo. L’Heraclea è solo una squadra di Prima categoria che sogna in grande, ma il messaggio che ha voluto lanciare dovrebbe essere colto da tanti amanti di questo sport. Semplicemente nella vita nulla nasce per caso e l’esempio di Vialli è un patrimonio che non deve essere sprecato”.