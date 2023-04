Chieti Calcio: dalla LND ai professionisti

I “nuovo” Chieti F.C. 1922 targato Ettore Serra scrive una memorabile pagina nella storia del club. Ieri pomeriggio, presso il Teatro Marrucino, è stato presentato il pullman sociale. E’ una delle tante iniziative in programma, senza dimenticare gli obiettivi prefissati da raggiungere sul campo nelle prossime stagioni. Quello dell’imprenditore piemontese è un progetto serio e ambizioso che si avvale di un gruppo di lavoro esperto. L’obiettivo è riportare nel giro di tre anni il club tra i più antichi d’Abruzzo nei professionisti. Il Patron Serra: “Con l’acquisto del pullman societario ho voluto aumentare e consolidare lo spirito di appartenenza e il senso di identità dei tifosi al club”

In campionato la squadra di Chianese sta ben figurando nella LND con una rosa con un'età media tra le più basse del girone. Gruppo costruito grazie al Direttore Generale Demetrio Sartiano: “Avere un pullman ufficiale non è da tutti, questa è soltanto una delle tante iniziative che stiamo percorrendo. Eventi, solidarietà, ristrutturazione del centro sportivo, nuova sede sociale che ritorna allo Stadio Angelini dopo più di 20 anni. Sto già lavorando per il futuro con il mio staff, voglio riportare il Chieti nella categoria che gli compete”.