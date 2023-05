Emanuele Filiberto, denuncia clamorosa: "Hanno avvelenato i miei giocatori"

Domenica da dimenticare per il Real Aversa che perde 6-0 contro il Ragusa e retrocede in Eccellenza. Ma le ore successive alla partita sono state caratterizzate da tantissime polemiche. Con un comunicato stampa, il presidente dei campani, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, accusa: "Hanno avvelenato la mia squadra". Il patron ha fatto sapere sapere di aver optato per il ritiro per permettere alla squadra di ambientarsi ma le conseguenze, a quanto pare, sono state inaspettate: "Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori stanno in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati, purtroppo non sono riusciti neanche a rientrare a casa".