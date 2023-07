Solidarietà, torneo di calcio "Salviamo una vita”

ROMA (f.d.) - Al Centro di Tor di Quinto della Polizia di Stato si è tenuto il torneo amichevole di calcio “Salviamo una vita”, tra le rappresentative dei magistrati, degli avvocati, dei medici del Policlinico Umberto I e della Polizia di Stato con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Piano “Marco Valerio” della Polizia di Stato e per l’Associazione AISA Lazio in favore dei bambini. La vittoria è andata alla squadra degli avvocati e dei magistrati, capitanati da Silvio Cinque (magistrati) e Andrea Celletti (avvocati), che hanno battuto in finale la rappresentativa degli chef guidata da Alberto De Maldé. Contestualmente al torneo, è stato aperto al pubblico il centro di ascolto "Insieme con te" con i medici del Policlinico Umberto I che hanno fornito ai cittadini consulti gratuiti in ambito senologico, oculistico, pediatrico, dermatologico e analisi del capello. La mattina è stata dedicata alla presentazione dell'iniziativa “Il Goal della Vita”, per la formazione di agenti delle forze dell'ordine e semplici cittadini a come intervenire e soccorrere in casi di eventi traumatici e a controllare le emorragie. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I e l’Università di Roma La Sapienza e patrocinata dall'IDI IRCSS Istituto Dermopatico dell’Immacolata e dal Comune di Roma, è stata accompagnata dallo slogan “Nessuno deve morire per una emorragia non controllata”, con l’obiettivo di promuovere la campagna “Stop The Bleed” (Ferma l’emorragia). “Esserci sempre è il motto della Polizia di Stato - ha detto il Questore di Roma, Carmine Belfiore - Siamo sul territorio. I nostri operatori possono e debbono intervenire in qualsiasi circostanza”.