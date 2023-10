Bufera sul figlio di Nedved: insulti e sputi all'arbitro, maxi squalifica

Pavel Nedved jr è finito nei guai in campo. Il figlio dell'ex vicepresidente della Juve, nella partita con la sua squadra, La Nuova Lanzese, insultato pesantemente l'arbitro per poi sputare verso di lui (senza però prenderlo). Il figlio d'arte è stato squalificato per sei giornate dal giudice sportivo della Seconda Categoria piemontese.