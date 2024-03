Clamoroso in Eccellenza: difensore segna eurogol da novanta metri

Un gol incredibile dalla propria metà campo. Un rilancio da novanta metri divenuto tiro e infine gol. Succede in Eccellenza. In Abruzzo. Durante la partita Celano-Pontevomano il difensore Leoonardo Mastrippolito ha calciato via il pallone e la sfera con una strana traiettoria ha sorpreso il portiere avversario entrando in porta.