Il terzo Torneo della Pace Women apre l'edizione speciale dedicata a Papa Francesco

Oggi prende il via la decima edizione del Torneo della Pace organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Comitato Regionale Umbria, un evento che sin dall’inizio ha unito i giovani attraverso il calcio, promuovendo valori fondamentali come il rispetto, l’inclusione e il dialogo tra diverse culture. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più profondo, dedicata alla memoria di Papa Francesco , che scelse il nome del santo di Assisi, simbolo universale di pace. Il Torneo si svolge proprio nella sua terra, l’Umbria, rendendo ancora più autentico il messaggio di fratellanza che lo sport, con il suo linguaggio semplice e potente, continua a trasmettere ai giovani di tutto il mondo.

Sarà il Torneo della Pace Women, giunto alla sua terza edizione, ad inaugurare la kermesse e anche quest’anno vedrà, tra le squadre partecipanti, la nostra Rappresentativa Nazionale Under 17, vincitrice della scorsa edizione, che torna in campo con una nuova selezione di venti giovani calciatrici, classe 2008 - 2009, provenienti da tutta Italia, scelte tra i campionati regionali, Eccellenza e Serie C.

Il "progetto giovani" si inserisce nel più ampio programma di sviluppo e valorizzazione del talento giovanile promosso dalla LND. È importante sottolineare che, dopo il successo dello scorso anno, undici delle calciatrici della Rappresentativa U17 sono riuscite a fare il salto nelle categorie superiori, approdando in Serie A e Serie B, confermando la qualità del lavoro svolto all’interno di questo progetto: Greta Enriconi e Marzia Piermarini (Juventus), Serena Mignini (Genoa), Matilde Di Staso (Chievo), Giulia Baccaro e Emma Tomassoni (Fiorentina), Eva Hervieux e Benedetta Marra (Arezzo), Beatrice Antoniazzi, Desirè Di Salvo e Aurora Mari (Parma), oltre a Valeria Cazzioli (Brescia).

Il Torneo della Pace Women continua a essere, quindi, un punto di riferimento per il calcio giovanile, unendo competizione e formazione, e offrendo alle giovani atlete un’esperienza di crescita dentro e fuori dal campo.

Le ragazze scenderanno in campo, a Santa Sabina, domani contro la perdente della gara tra le americane del St. Catharines Roma Wolves e le rossoblù del Bologna Women. In panchina ci sarà il tecnico romano Marco Canestro, lo stesso che da cinque anni guida con continuità anche la nostra Rappresentativa Nazionale LND U20, che ha dichiarato: «Siamo molto contenti di poter partecipare a questa manifestazione per il secondo anno. Ci torniamo da campionesse in carica anche se per noi il vero successo è stato vedere undici giocatrici andare in società di A e B. Oltretutto, tre di loro hanno ricevuto una convocazione nelle nazionali giovanili e una ha esordito in A. Il nostro obiettivo rimane quello di dare luce a queste giovani giocatrici e fornire allo stesso tempo un’ opportunità di crescita attraverso il confronto con società blasonate».

Anche il capo delegazione Santino Lo Presti ha espresso parole di augurio: «Desidero augurare un “in bocca al lupo” all’intero staff e alle calciatrici della nostra Rappresentativa che partecipa per per la seconda volta al Torneo della Pace, vinto la scorsa edizione. L’ importante è, per tutti, partecipare entrando nello spirito che caratterizza il Torneo«.

Sono cinque le squadre partecipanti, oltre l'U17 LND: Arezzo, Bologna Women (vincitrice della prima edizione nel 2023), Parma Calcio, Ternana Women e la squadra intercontinentale del St. Catharines Roma Wolves, il club principale del Niagara che arriva dalla sponda Sud del Lago di Ontario.

TORNEO MASCHILE - ll testimone passerà poi al maschile: da mercoledì 7 maggio, sarà la volta del Torneo della Pace, risevato alla categoria Under 16, che celebra il suo decennale con otto squadre, divise in due gironi: Dainava Alytus (Lituania), RNK Split (Croazia), Petrus Flo Paris (Francia), Shaanxi Zhidan Junior Football Team (Cina) e Dinamo Bucharest (Romania), Polish Soccer Skills (Polonia), Vojvodina Novi Sad (Serbia) e naturalmente la Rappresentativa Nazionale U16, inserita nel girone B e guidata dal tecnico Gabriele Peccati. Le partite della fase a gironi si disputeranno nei giorni 5, 6 e 7 maggio, mentre le Finali si terranno giovedì 9 maggio. Tutte le gare di entrambe le Rappresentative saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

Programma - 3 Torneo della Pace Women U17 Women

Girone A: St. Catharines Roma Wolves, Bologna Women, U17 LND

Girone B: Ternana Women, Arezzo, Parma

Oggi

St. Catharines Roma Wolves-Bologna - ore 11

Ternana Women-Arezzo - ore 15

Domani

Perdente Gara 1-U17 LND - ore 11 - Comunale Mariotti di Santa Sabina

Perdente Gara 2-Parma - ore 15

7 Maggio 2025

U17 LND-Vincente Gara 1 - ore 11 - Comunale Mariotti di Santa Sabina

Parma-VIncente Gara 2 - ore 15

8 maggio 2025 - Allenamento

9 maggio 2025 - Finali

Convocate

Portieri: Zaira Garzya (Women Lecce), Elisa Mendicino (Cus Cosenza)

Difensori: Arianna Basso (Venezia FC), Giorgia Chiari (Uesse Sarnico), Annachiara De Vito (Women Lecce), Letizia Pintarelli (Trento), Alessia Ruocco (Roma CF), Vittoria Scarazzini (Trento)

Centrocampisti: Germana Gippetto Palermo FC), Aurora Lancioni (Jesina Aurora), Giorgia Marin (Venezia FC), Giulia Orlandi (Vicenza), Stella Vagnoni (Delfino Pescara)

Attaccanti: Martina Bonfanti (Trento), Sharon Gallus (Pineto), Vittoria Musumeci (Catania), Veronica Palumbo (Napoli Independiente), Benedetta Rivieri (Carrarese), Carlotta Sciuto (Catania), Maria Gabriella Tulimieri (Salernitana)



Staff: Ettore Pellizzari (consulente di presidenza), Massimo Piscedda (responsabile area tecnica), Santino Lo Presti (capo delegazione), Patrizia Cottini (segretario Dipartimento Calcio Femminile), Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore portieri), Piergiovanni Andreani (medico), Ignazio Bernasconi (fisioterapista), Paolo Troiani (preparatore atletico), Giorgio Rosati (segreteria organizzativa), Walter Ciolli (magazziniere), Vita Locantore (stampa e comunicazione)

Nella foto in alto, la Rappresentativa Nazionale U17 con il trofeo vinto nella scorsa edizione