Oratorio Cup 2024/25: il programma delle finali

Al via la fase finale della XXI edizione dell' Oratorio Cup 2024-2025 ! Sabato 10 maggio, domenica 11 e domenica 18, presso il Salaria Sport Village di Roma, in via San Gaggio 5, avranno luogo le finali del torneo di calcio giovanile organizzato con successo dal CSI Roma , quest’anno dedicato al ricordo di Papa Francesco.

Oltre 200 squadre, 2400 atleti e oltre 3000 accompagnatori, provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma prenderanno parte all'Oratorio Cup, evento calcistico organizzato dal CSI, Centro Sportivo Italiano - Comitato di Roma. Un appuntamento che vedranno disputarsi oltre 100 partite che alla fine daranno vita alle graduatorie finali delle varie categorie: Under 8, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, e per concludere la categoria OP e Amatori. Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma, ha ricordato Papa Francesco, quando il 7 giugno 2014 incontrò proprio il CSI: "Quest'anno più che mai, L'Oratorio Cup del CSI Roma raccoglie ogni anno e oggi ancora di più questa sfida: aiutare gli oratori e le parrocchie a sviluppare una progettualità educativa attraverso lo sport".

Il programma delle giornate di gara:

Sabato 10/05/2025

Cat. U11 – 21 squadre

Inizio gare: 9.00. Fine gare: 12.30

Premiazioni: 12.30 circa

Cat. U12 – 20 squadre.

Inizio gare: 14.30. Fine gare: 16.30.

Premiazioni: 16.30 circa.