Sette posti in palio per la Serie D: finali degli spareggi nazionali di Eccellenza, domani le gare di ritorno

Domenica 15 Giugno alle 16.00 si giocano le partite di ritorno delle finali nazionali degli spareggi di Eccellenza. Sono rimaste quattordici le squadre a giocarsi i sette i posti in palio per la Serie D 2025/2026 nei playoff nazionali. Come previsto da regolamento, supplementari ed eventuali tiri di rigore in caso di parità nel punteggio aggregato al termine delle due sfide.