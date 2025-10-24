Gelbison, soluzione Agovino 

VALLO DELLA LUCANIA (a.v.) - La Gelbison, formazione campana di serie D, ha ufficializzato l’arrivo di Massimo Agovino sulla panchina rossoblù. Tecnico di grande esperienza, Agovino vanta oltre venticinque anni di carriera in panchine prestigiose del calcio italiano, avendo guidato tra le altre Cavese, Sorrento, Savoia, Potenza, Grosseto, Giugliano, Vastese, Afragolese, Paganese, Sarnese e Fasano. Allenatore dal profilo carismatico e dal gioco propositivo, Agovino approda a Vallo della Lucania con l’obiettivo di rilanciare la squadra e consolidarne le ambizioni stagionali. «Arrivo alla Gelbison con grande entusiasmo e motivazione – ha dichiarato il nuovo tecnico –. Questa è una società seria, strutturata e con una tifoseria passionale. Voglio contribuire a costruire qualcosa di importante e regalare soddisfazioni ai nostri sostenitori». La società cilentana ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo allenatore, augurandogli buon lavoro alla guida della squadra in vista dei prossimi impegni di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA