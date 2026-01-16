Doppio stage Under 15 Lnd a Formia e Tirrenia

ROMA - Si è svolto il quarto ciclo di attività della Rappresentativa Under 15 Secondo Semestre, la selezione sperimentale, istituita nel 2023 dalla Lega Nazionale Dilettanti a scopo di ricerca scientifica, monitora i progressi fisici e attitudinali dei migliori talenti under 15 nati tra luglio e dicembre individuati tra i club di Serie D e dei campionati regionali. Hanno partecipato ottantadue calciatori classe 2011 convocati per i due raduni organizzati il 13 e 14 gennaio scorso nei CPO di Tirrenia e di Formia sotto la supervisione dei tecnici Giuliano Giannichedda (Rappresentativa Serie D), Gabriele Peccati (Rappresentativa Under 15) e Marco Canestro (Rappresentativa Femminile). In Toscana ha lavorato il gruppo dei ragazzi del centro-nord Italia che alle ore 15 si affronteranno in un test a ranghi contrapposti. Stesso programma mercoledì per i selezionati nel centro-sud a Formia.

