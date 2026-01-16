Doppio stage Under 15 Lnd a Formia e Tirrenia
ROMA - Si è svolto il quarto ciclo di attività della Rappresentativa Under 15 Secondo Semestre, la selezione sperimentale, istituita nel 2023 dalla Lega Nazionale Dilettanti a scopo di ricerca scientifica, monitora i progressi fisici e attitudinali dei migliori talenti under 15 nati tra luglio e dicembre individuati tra i club di Serie D e dei campionati regionali. Hanno partecipato ottantadue calciatori classe 2011 convocati per i due raduni organizzati il 13 e 14 gennaio scorso nei CPO di Tirrenia e di Formia sotto la supervisione dei tecnici Giuliano Giannichedda (Rappresentativa Serie D), Gabriele Peccati (Rappresentativa Under 15) e Marco Canestro (Rappresentativa Femminile). In Toscana ha lavorato il gruppo dei ragazzi del centro-nord Italia che alle ore 15 si affronteranno in un test a ranghi contrapposti. Stesso programma mercoledì per i selezionati nel centro-sud a Formia.
Lista convocati raduno Centro/Nord
Portieri: Matteo Scagliola (Accademia Casale), Kevin Gradella (Rapid Olimpia), Matteo Galli (Castellana C.G.), Felipe Sebast Barale (Accademia Internazionale). Difensori: Giulio Pozzuoli (Forsempronese), Riccardo Maugeri (Vis Nova Giussano), Brando Mondini (Cus Parma), Giorgio Messa (Cuneo), Riccardo Apicella (Aldini), Filippo Ventimiglia (Pavia), Riccardo Matteo Barucchi (Lascaris), Zeno Corrieri (Volpiano Pianese), Paolo Francesco Sismondini (Ospedaletti Calcio), Matteo Turchino (A.Baiardo), Andrea Cugnasco (Olimpic 1971), Federico Piatti (Varesina Sport), Tommaso Groppelli (Crema), Luca Angonese (Legnago Salus), Pietro Marcon (Vittorio Falmec). Centrocampisti: Manuel Paoli (Scandicci), Manuel Meoni (S. Michele Virtus), Leonardo Sponsale (Sestese), Alessandro Masieri (Pieve Ligure), Makar Kazanovskyi (Affrico), Kevin Oscar De La Cruz (Sanremese), Alessandro Nicolella (Sisport), Davide Palmieri (Baveno Stresa), Leo Morrone (Juventus Club Parma), Leonardo Girotto (Club Milano), Alessandro Commisso (Trevigliese), Andrea Pezzini (Codogno), Gabriel Serio (Vis Nova Giussano), Filippo Gorini Sambuy (Calvi Noale), Ayman Raguigue (Caldiero Terme), Lorenzo Pratali (Monteserra Pol.), Davide Girani (Edelweiss Jolly). Attaccanti: Davide Barsacchi (Lastrigiana), Lorenzo Puleo (Carrara 90), Alex Marozin (Alto Academy), Lorenzo De Meo (Varese), Samuele Bove (Vanchiglia), Davide Pratesi (Mazzo 80 A.C.), Nathan Bertoni (Darfo Boario), Alessandro Perraymond (Vado).
Lista convocati raduno Centro/Sud
Portieri: Gabriele Cursi (Savio), Michele Maria Di Pinto (Nuova Tor Tre Teste), Mattia Pernici (Civitavecchia), Mattia Tarragoni (Foligno). Difensori: Marco Corsetti (Accademia Frosinone), Michele Saviano (Urbetevere), Domenico Alborino (Micri'), Mattia Anselmo (Academy Palermo), Mattia Zocchi (Vigor Senigallia), Donato Ciampi (Lykos), Guido Gadelotti (Lastrigiana), Alberto Chiaverini (S. Michele Virtus), Ferdinando Ventruto (Policoro Calcio & Academy), Luca Gioia (Grifone), Mirko Paolella (Urbetevere Calcio), Damiano Toni Iannoni (Colleferro), Davide Pastore (Real Cosenza), Flavio Mazza (Trastevere), Gabriele Catorcini (Scandicci). Centrocampisti: Andrea Dagostino (Academy Civitanovese), Ermes Marinangeli (Maceratese), Emiliano Medici (U.S. Olimpia), Damiano Cimei (Academy L'Aquila), Lorenzo Placidi (Atletico Lodigiani), Matteo Giannichedda (Club Olimpico Romano), Edoardo Pieroni (Spes Montesacro), Leonardo Moni (Romulea), Daniel Cancelli (Vigor Perconti), Tommaso Iurmano (Reggina), Mario De Marco (Real Cosenza), Alberto Caruso (Pol. Calcio Sicilia), Vittorio Pezzola (Ancona). Attaccanti: Flavio Leon Pillera (Romulea), Matteo Morucci (Ostiamare), Matteo Franchi (Trastevere), Marcopio Zicca (Alessandro Rosina), Andrea Mozzillo (Olympia Ovidiana Sulmona), Giuseppe Eugeni La Ferla (Pozzallo), Riccardo Loreti (Spes Montesacro), Gabriele Flamment (S.P.Ostiense), Vincenzo Zito (Reggina), Rocco Guerrisi (Reggina), Riccardo Di Luigi (Teramo).