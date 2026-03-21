Lnd e Treccani contro il razzismo

ROMA - Lega Nazionale Dilettanti e Treccani fanno squadra per lanciare una campagna social e sui campi, col patrocinio di UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per diffondere un linguaggio di solidarietà e inclusione. Le partite si giocano non solo sul rettangolo verde, ma anche sul campo dell'uguaglianza, attraverso le parole, di cui è importante conoscere il valore, l'utilizzo e l'effetto che possono generare. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, il 21 marzo prossimo, LND e Treccani danno vita ad una iniziativa, che vede tra i protagonisti anche i capitani, che, nel prossimo turno di campionato, si scambieranno dei gagliardetti con parole che vanno nella direzione del rispetto, della solidarietà, del fair play e dell'inclusione.

DE SIMONI - «Le parole hanno un ruolo determinante e il loro uso deve nascere da una selezione e da una scelta attenta che tenga presente le individualità di ciascuna persona - spiega Luca De Simoni, coordinatore Area CSR LND - per questo, la campagna con Treccani, oltre a confermare il nostro impegno e quello dei nostri club, vuole essere uno strumento di contrasto alle discriminazioni. Lo scambio di gagliardetti speciali, che mostrano parole legate al rispetto, è un messaggio che dal campo vuole raggiungere tutto lo stadio, arrivando alle generazioni con un mezzo potente come è il calcio».