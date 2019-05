Scafatese, la rabbia della società: «Minata credibilità del campionato»

SCAFATI (NA) - La Scafatese, una delle squadre che dovrà disputare il playout aggiuntivo nonostante la salvezza raggiunta sul campo, ha rilasciato una dura nota di protesta: "La Scafatese Calcio 1922 comunica che, nella giornata odierna, ha ricevuto dalla FIGC-Campania una notizia a dir poco stupefacente: nella mattinata del 14 maggio, infatti, ben 17 giorni dopo la salvezza conquistata nel play out contro il San Vito Positano e il successivo saluto ai calciatori, la società ha appreso che dovrà DISPUTARE UN ULTERIORE TURNO DI PLAY OUT, a causa dell'elevato numero di squadre campane retrocesse dalla Serie D! Si tratta di una cosa che ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta, precedente unico nella storia del calcio sia professionistico che dilettantistico, che mina la credibilità organizzativa del campionato. Ci sentiamo inoltre vicini alle altre società, l'U.S. Faiano, la Puteolana e il Real Forio, che come noi si sono ritrovate vittime di questa scellerata decisione: agire in questo modo è una forte mancanza di rispetto nei confronti di queste società che hanno lavorato duramente e fatto enormi sacrifici per poter conquistare, sul campo e entro i giusti limiti, l'obiettivo stagionale. Non potremmo ritenere equo il risultato di una partita disputata il 25 maggio dopo che tutte le società avevano salutato la loro stagione il 27 aprile, a prescindere da quale sia l'esito. Faremo sentire la nostra voce insieme a quella delle altre società coinvolte, al fine che possano essere preservati i valori dello sport e della giustizia. È giusto che l'impegno e i sacrifici di tutti vengano tutelati".