Faiano, addio a Senatore: il portiere lascia dopo sette stagioni

FAIANO - Dire addio a un senatore del proprio spogliatoio è sempre molto doloroso. Ancora di più se di nome il giocatore in questione fa proprio Senatore. Il Faiano si congeda da colui che per sette lunghe stagioni è stato il guardiano della sua porta. "Difficilmente ci viene semplice salutare un calciatore, specie se quest'ultimo è diventato un punto fermo della nostra squadra. Dalla lontana stagione 2012/2013, in cui abbiamo vinto il campionato di Promozione, hai difeso con professionalità, impegno ed orgoglio i nostri pali. Hai sempre guardato le spalle ai tuoi compagni di squadra, spronandoli a fare sempre del loro meglio in campo. Con le tue mani ci hai sollevato dalle difficoltà e avremo per sempre nei tuoi confronti la nostra stima più sincera. Grazie di tutto Marco Senatore!" recita il comunicato ufficiale.

