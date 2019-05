Albanova, ufficiale: è separazione con Sarnataro

Casal di Principe (Na) - Si separano le strade tra il club biancoazzurro e Savio Sarnataro. La società, infatti, ha comunicato ufficialmente che il tecnico non siederà in panchina la prossima stagione. Questa la nota del club: "L'Albanova Calcio rende noto che Savio Sarnataro non siederà sulla panchina biancazzurra nella prossima stagione. La società ringrazia vivamente il tecnico ed il suo staff per il lavoro svolto e per il valore umano e professionale dimostrato, ed augura loro le migliori fortune personali e calcistiche".