Virtus Avellino, si separano le strade col tecnico Criscitiello

AVELLINO - Rino Criscitiello non sarà più l'allenatore della Virtus Avellino: "Oggi è un giorno triste perché le nostre strade si separano - si legge nel comunicato della società - Se sarà un addio definitivo o un arrivederci solo il tempo ce lo dirà. Adesso è il momento di omaggiare l’uomo e il professionista che è entrato nel cuore e negli annali della Virtus Avellino. E lo ha fatto in punta di piedi nel campionato di Promozione. Portando i colori bianconeroverdi a stravincere il campionato e ad arrivare - l’anno dopo in Eccellenza - ad un passo dai Play Off promozione per la Serie D". "Rino Criscitiello ha scritto la storia di questo club negli ultimi 4 anni. A lui vanno tutta la nostra stima e il nostro incondizionato affetto – afferma il CEO e General Manager della Virtus Avellino Fabio Petrozziello – Ma la cosa più importante è che in Rino ho trovato un amico a cui auguro ogni fortuna nel prosieguo del suo cammino".