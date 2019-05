NAPOLI - È stata designato lo stadio che ospiterà Forza e Coraggio BN-Vis Afragolese under 19, gara valevole per la finale regionale di Coppa Campania: sarà il "Torre" di Santa Maria a Vico. La gara si disputerà lunedì 27 maggio alle ore 17.00. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si batteranno direttamente i calci di rigore.