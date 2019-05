Battipagliese Under 17, Rallo: «Ottima gara, continuiamo così fino alla fine»

BATTIPAGLIA - Esprime massima felicità il tecnico dell'under 17 Manolo Rallo al termine del match vinto per 4 a 1 contro l'Angri. Queste le parole del tecnico bianconero: "Abbiamo preparato questa gara con grande intensità perchè era la più importante del campionato. Abbiamo fatto un'ottima gara con i ragazzi che hanno ascoltato i miei consigli allenandosi molto bene in settimana. Siamo rammaricati perchè lo score poteva essere molto più ampio visto che abbiamo sbagliato molti gol davanti alla porta e in più c'era un calcio di rigore a nostro favore che non è stato fischiato dal direttore di gara. Dobbiamo continuare così fino alla fine...."