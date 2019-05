NAPOLI - Con l'eliminazione della Turris (sconfitta 4-1 a Fasano) è l'Avellino l'unica squadra campana in corsa per il titolo nazionale Juniores Under 19. I lupi se la vedranno con il Città di Messina: la gara di andata si giocherà in Sicilia mercoledì 29 maggio, alle ore 16.00, mentre la partita di ritorno si disputerà al Partenio sabato 1 giugno.