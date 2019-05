Cardito Calcio in delirio: agguantati i playoff

CARDITO - Festa grande al Papa di Cardito, i gialloblù battono la Boys Pianurese e volano ai Playoff. Cardito padrone del gioco fin dalle prime battute del match e, in tante occasioni, si avvicina alla porta avversaria senza però trovare il goal. La chance più ghiotta capita a Capasso che, servito con i giri giusti da Catalano dalla destra, non riesce a spingerla dentro. Ospiti mai pericolosi e, difendendosi bassi, si affacciano di rado nella metà campo gialloblù. Da segnalare, nella prima frazione di gara, un episodio dubbio; su un traversone di Catalano dalla corsia destra, il pallone sbatte sul braccio di un difensore della Boys. L’arbitro comanda calcio di punizione dal limite ma, con tutta probabilità, il tocco era in area di rigore. Nella ripresa, subito un’occasione per parte da calcio d’angolo; Per la Boys, solo un super Buonocore nega la gioia del goal mentre per il Cardito è Rivetti a colpire di testa ma la palla scivola alta sopra la traversa. Intorno al quarto d’ora il momento della svolta; su un pallone pericoloso messo dentro da Malasomma, Coppeta lascia scorrere ed è Capasso, giunto dalle retrovie, a gonfiare la rete. 1-0 Cardito. Dopo il vantaggio, i ragazzi di Dello Margio continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Coppeta che, a tu per tu, si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore della Boys Pianurese. Gialloblù dominano a tutto campo e gestiscono il vantaggio fino al termine del match. Obiettivo raggiunto dunque per il Cardito: playoff agguantati.

