Costa d'Amalfi, ingaggiato De Angelis

MAIORI - Il campionato di Eccellenza si è concluso da poco, ma per la Costa d'Amalfi è già tempo di pensare al futuro. Più precisamente, al mercato. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Massimiliano De Angelis, difensore/centrocampista classe 1996. Per lui si tratta di un ritorno dopo due stagioni. Questa la nota ufficiale del club: "La FC COSTA D’AMALFI è lieta di comunicare di aver completato il tesseramento di Massimiliano De Angelis. Max non ha bisogno di presentazioni particolari, infatti già è stato con noi due anni fà. Giocatore dall’indiscusso talento, che nasce calcisticamente nelle giovanili del Sorrento, per poi approdare in quelle della Ternana, in prestito. Torna a Sorrento, in C1 e poi in C2, per poi passare al Catania. Tanta esperienza in Serie D, giocando con il Termoli, l’Akragas e la Nuova Gioiese, poi la Nocerina e il Castrovillari, con il quale vince il campionato, ed ancora la Sarnese. Lo scorso anno ha giocato nella Battipagliese, confermandosi calciatore di grande valore. Non avrà problemi nell’ambientarsi, visto che conosce tutti i nostri ragazzi, e quindi per lui è un ritorno in “famiglia”.

Le sue prime parole “Sono contento, sono contento di essere tornato qui. Ci speravo. Ritrovo tanti amici con cui avevo stretto un bel legame ed una società seria e competente, e colgo l’occasione per ringraziare il direttore e tutto lo staff. Adesso non vedo l’ora di cominciare e di far bene con questa maglia. Lo scorso anno ho ammirato lo strepitoso campionato che è stato fatto, e sono convinto che qui ci sono tutte le condizioni per fare bene, e magari regalare altre emozioni alla nostra tifoseria.”