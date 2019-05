Real Forio, Citarelli sulla salvezza: "Dedicata ai ragazzi della scuola calcio"

FORIO - Queste le parole del tecnico Mimmo Citarelli dopo la salvezza ottenuta dalla sua Real Forio nel playout aggiuntivo contro la Puteolana: "Dedico la salvezza a tutti i ragazzi della scuola calcio". "Che partita è stata? Abbiamo giocato un buon primo tempo, peccato solo per il gol subito. Dovevamo gestire meglio, ma credo che nel secondo tempo abbia giocato una sola squadra. Potevamo fare anche il 3-1. È stata importante la testa, l'avevamo preparata in questo modo, doveva essere una gara da gestire. È stata una partita contro i principi dello sport, sia noi che loro non eravamo preparati. Capitan Savio? È la sua salvezza, ho detto ai ragazzi che lui è il più forte di tutti. Quando sta bene fa la differenza, e l'ha fatta. L'età? Se ti comporti bene non conta, sono molto contento per lui, lo stimo molto. Ma tutti i ragazzi si sono impegnati tanto, questa partita ci permette di crescere. Voglio ripartire da qui, ma Forio merita una squadra importante, servono rinforzi. Il campionato di Eccellenza è molto duro, ma sono contentissimo per tutti: società e ragazzi".