NAPOLI - Il Comitato regionale della Campania ha stabilito che lo spareggio tra U.S. Faiano 1965 e Asd Puteolana 1902, valevole per i play out aggiuntivi del campionato di Eccellenza si giocherà sabato 1 giugno allo stadio "Pasquale Novi" di Angri. Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 16.30, con ingresso libero.