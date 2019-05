Calpazio, vandali danneggiano il campo

CALPAZIO - “Caro teppistello, grazie per il tuo nobile gesto, sappiamo chi sei”, tuona la società de Calpazio sulla propria pagina ufficiale di Facebook. Motivo? Atti vandalici al “Mario Vecchio” di Capaccio. Ignoti hanno distrutto la copertura inferiore delle panchine in modo del tutto indisturbato, ma forse tanto ignoti non sono, visto che la società capaccese ha dichiarato sui social di conoscere il “nobile” vandalo. Ora la palla passa proprio alla dirigenza che vaglierà la soluzione da intraprendere, con molta probabilità arriveranno denunce.

