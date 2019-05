Castel San Giorgio Juniores, ufficiale: Prisco nuovo tecnico

CASTEL SAN GIORGIO - Il Castel San Giorgio aggiunge un altro tassello importante al suo staff. Lorenzo Prisco, nostro conterraneo, trascorsi eccellenti come portiere, tra le altre squadre, di Salernitana, Pescara, Juve Stabia e Brindisi tra serie B e serie C1, ha accettato di occuparsi della conduzione tecnica della Juniores, impegnata nel campionato regionale elite di categoria. Molto entusiasta del nuovo progetto, ha dichiarato: ”Da subito ho trovato l’intesa con la società, che ha intenzione di progettare a lunga scadenza il discorso che riguarda i giovani, se non altro perché saranno i calciatori del futuro ma soprattutto formarli dal punto di vista caratteriale. Cercheremo, insieme ai miei collaboratori Angelo Masullo, Alessandro Bonavita e Rocco D’Auria di migliorare quanto di buono fatto da chi mi ha preceduto con impegno ed abnegazione al lavoro". Da parte del club, "a mister Vincenzo Ferrara vanno i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto, augurando ai nuovi arrivati le migliori fortune per loro e per il sodalizio rossoblu".

