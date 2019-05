Playout aggiuntivi di Promozione, ecco dove si giocherà

NAPOLI - Sabato 1 giugno alle 16.30, scenderanno in campo per il secondo turno dei play out aggiuntivi di Promozione, le quattro squadre che hanno perso nel primo turno. Le due gare si disputeranno in campo neutro. Hermes Casagiove – Puteolana 1909 si giocherà a Lusciano, mentre Gesualdo – Temeraria San Mango a San Michele di Serino. In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari saranno effettuati i tiri di rigore.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA