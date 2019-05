Boys Pianurese, il club dopo il ko col Cardito: "Non sempre riescono miracoli"

PIANURA - Sconfitti dal Cardito nella partita più importante dell'anno, i giocatori della Boys Pianurese guardano avanti, come recita il comunicato ufficiale del club:"Non sempre riescono i miracoli, non sempre si raccoglie quanto seminato: la Boys Pianurese, perdendo col Cardito sabato, ha detto addio ai playoff, epilogo inimmaginabile fino a due mesi fa (periodo in cui la Boys occupava la seconda piazza della graduatoria). Il campo è giudice supremo e riflette sempre la realtà: la Boys ha meritato di perdere la gara contro il Cardito e ha meritato il 6 posto...i campionati durano 10 mesi, e noi ci siamo fermati a 7 ! Ma una conclusione così deludente non può cancellare quanto di buono fatto fino a fine marzo: la Boys chiude con la miglior difesa del campionato (30 gol subiti insieme al Quarto), con l'imbattibilità casalinga (che ormai dura da Ottobre 2017) e con i quarti di finale di coppa Campania conquistati! Chiudiamo la stagione con tante lezioni imparate che potranno sicuramente tornarci utili nella preparazione della prossima: la quindicesima (consecutiva) della nostra storia (dalla terza categoria alla promozione). Facciamo i complimenti agli amici del Pianura Calcio che si è aggiudicato, con grandissimo merito, la vittoria finale. Facciamo altresì i nostri complimenti e l'in bocca al lupo a tutte le compagini che hanno guadagnato con merito i playoff e si apprestano ad affrontarli".

