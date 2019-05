Salernum Baronissi, è ufficiale il rinnovo di De Crescenzo

SALERNO - Tempo di rinnovi (e di addi) in casa del Salernum Baronissi. Ecco il comunicato ufficiale: "Asd Salernum Baronissi comunica che per il sesto anno consecutivo Paolo De Crescenzo vestirà la maglia della squadra del Presidente La Marca; è bastata una semplice stretta di mano tra la società ed il capitano per rinnovare l’accordo tra le parti. Inoltre la Società comunica che per la Stagione sportiva 2019_20 Coscia Raffaele, Napoli Alessandro, Mauro Simone, Scognamiglio Franco, Minguzzi Nicholas, non faranno più parte del progetto sportivo; ringraziandoli per l’impegno e la professionalità mostrata in questa stagione, auguriamo ai calciatori i migliori successi sportivi per il futuro".

