Costa d'Amalfi, ufficializzati due rinnovi

AMALFI - Oggi si festeggia un duplice prolungamento contrattuale in casa del Costa d'Amalfi: "La FC Costa d'Amalfi comunica che, nella prossima stagione, Davide Vallefuoco e Simone Apicella continueranno a vestire i colori biancazzurri. Due ragazzi eccezionali, oltre che due grandi giocatori, li riteniamo importanti per continuare a crescere. Avere professionisti come loro è solo un bene per ogni squadra, con la loro esperienza e le loro qualità sono da esempio per i più piccoli".

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA