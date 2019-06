Arzanese Calcio, Amato: "Proveremo a vincere il campionato"

ARZANO - Matricola del prossimo campionato di Prima Categoria, l'Arzanese Calcio si prepara a disputare interessantissimi derby contro l'US Arzanese. Antonio Amato, fresco di nomina al ruolo di team manager, pur non vantando grande esperienza dirigenziale sa già da dove partire: “Mercato? Siamo al lavoro. Il diesse Giulio Zampini - esperto di questa categoria - sa quali giocatori prendere. Non siamo una rivale dell’Arzanese, bensì una nuova società. Vogliamo pensare in grande, e già quest’anno proveremo a vincere il campionato; se non ci riusciremo, ci proveremo l’anno prossimo”. L'incognita stadio non ha ancora trovato risposte: “Il nostro sogno sarebbe tornare a giocare al Sabatino De Rosa, ma lo stadio è inagibile, quindi non dipende da noi" conclude Amato.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA