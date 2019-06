Audax Cervinara, è ufficiale: addio con Iuliano

CERVINARA - L'Audax Cervinara saluta il suo condottiero, colui che ha condotto i biancocelesti alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti Campana: “L’Audax Cervinara Calcio 1935, unitamente alla dichiarazione pubblica di Pasquale Iuliano, comunica che lo stesso non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. La Società tutta ringrazia Mister Iuliano per il grande lavoro svolto che, nonostante alcuni ostacoli, ha onorato al meglio il campionato di Eccellenza ed ha portato, per la prima volta, la Coppa Italia Dilettanti Campana nel nostro piccolo centro. Non dimenticheremo mai il percorso compiuto insieme, sarai per sempre uno dei pezzi pregiati della Storia del Cervinara Calcio”.

TUTTO SUI SILETTANTI CAMPANIA