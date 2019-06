Afragolese, preso il giovane Caputo

AFRAGOLA - Nuovo volto in casa Afragolese: "L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Luigi Caputo, estremo difensore classe 2002 proveniente dal Villa Literno. Fisico possente, alto 190 centimetri, ha vestito anche le maglie di Turris e Puteolana 1902, con una convocazione nella Nazionale Dilettanti Under 17. La società dà il più caloroso benvenuto a Luigi, con la speranza di raggiungere importanti obiettivi insieme".

